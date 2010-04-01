Янукович - політикам: розкрийте ширше очі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що після досягнення періоду стабілізації вже до кінця року в Україні розпочнеться зростання економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з лідерами партій, політичних і громадських організацій, яка відбулася сьогодні в Адміністрації Президента.

Глава держави наголосив, що одне з головних фундаментальних питань для стабілізації і розвитку української економіки - ціна на газ, яку буде закладено у державний бюджет. «Ми будемо намагатися, щоб бюджет було прийнято у квітні 2010 року. Така ситуація має місце вперше за роки незалежності, але вже нічого не зробити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, Президент підкреслив, що ситуація, яка зараз склалася в Україні, дає надію, що «ми поступово будемо вибиратися з цього болота».

В.ЯНУКОВИЧ також піддав жорсткій критиці дії своїх політичних опонентів, які, на його думку, лише перешкоджають подоланню кризових явищ та заважають новій владі працювати.

«Але я хочу сказати і попередити усіх, хто є сьогодні в цьому процесі: розкрийте ширше очі, подивіться на людей, яким набридло це політиканство», - заявив В.ЯНУКОВИЧ і зауважив, що “сьогодні-завтра” буде вирішено питання про проведення місцевих виборів, які покажуть реальне ставлення народу до політиків.

«Зупинити процес стабілізації в Україні уже неможливо. До кінця року ми подолаємо головні проблеми в економіці. Їх, звичайно, ще буде залишатися достатньо. Але впевнений, що вже наприкінці року буде відчуватися підйом в економіці», - заявив Президент.