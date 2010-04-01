Янукович: ми віддані справі незалежної України у складі процвітаючої Європи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч з колишнім Верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ і колишнім заступником Держсекретаря США Строубом ТЕЛБОТТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбулася в Адміністрації Президента.

У ході розмови В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що «ми віддані справі розбудови сильної, незалежної України у складі процвітаючої Європи. Цей шлях непростий, але ми його обрали багато років тому і йдемо ним».

Як повідомляв УНІАН, Х.СОЛАНА та С.ТЕЛБОТТ прибули до України 31 березня на запрошення Фонду Віктора Пінчука для участі в публічній дискусії, яку проводять «Ялтинська європейська стратегія» (YES) та Фонд Віктора Пінчука.