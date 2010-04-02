Фельдман закликає ВР захистити інтереси позичальників

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН має намір звернутися до керівників парламентських фракцій з проханням про захист інтересів позичальників банків перед банківським лобі і про підтримку відповідного законопроекту при його розгляді в парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, законопроект №4382 «Про внесення доповнень до Закону «Про банки і банківську діяльність», який припускає надання позичальникам права вимагати від банків у судах перегляду умов кредитних договорів, було внесено на розгляд парламенту депутатами від БЮТ О.ФЕЛЬДМАНОМ і Олегом ГЕЙМАНОМ 16 квітня 2009 року. Проте, після реєстрації в парламенті Асоціація українських банків (АУБ) закликала Верховну Раду його відхилити.

Також у повідомленні з посиланням на АУБ говориться, що парламентський Комітет з питань правової політики рекомендував ВР відхилити цей законопроект, оскільки його автори проблему неплатоспроможності позичальників пропонують вирішувати шляхом внесення змін до кредитних договорів, і, на думку президента АУБ Олександра СУГОНЯКА, ухвалення законопроекту в такій редакції призвело б до того, що позичальник висував би свідомо нездійсненні умови реструктуризації кредитів, щоб надалі судитися з банком і ухилятися від погашення кредиту.

Проте автор законопроекту О.ФЕЛЬДМАН заявив, що позиція банківського лобі для нього не стала несподіванкою, оскільки законопроект спрямований на захист інтересів позичальників, а не банківського капіталу.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, «АУБ, відстоюючи корпоративні інтереси, згущувала фарби в оцінках цього законопроекту до такого ступеня, що може скластися враження, ніби то банки займаються «безплатною роздачею грошей», а позичальники намагаються на цьому ще і зловживати». Насправді ж, наголосив депутат, малий і середній бізнес, затиснутий банками в жорсткі лещата, хоче лише одного – щоб банки не відбирали власність у позичальників, а разом з ними шукали шляхи вирішення проблемних фінансових ситуацій.