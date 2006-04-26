Луценко затримає людей Вітренко, щоб вони її не вбили

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє найближчим часом затримати людей із оточення лідера блоку “Народна опозиція” Наталії ВІТРЕНКО, які причетні до скоєння різного роду правопорушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні у Києві в інтерв’ю журналістам.

«Найближчим часом ми будемо мати затримання людей, які, прикриваючись ідеями близьких до цього блоку (Наталії Вітренко «Народна опозиція» - УНІАН), чинили різні, в тому числі кримінальні діяння», - сказав міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНО додав, що найближчим часом «ви почуєте перші сигнали того, що я був правий, коли казав, що Н.ВІТРЕНКО під своїми знаменами і гаслами хоче провести до влади організоване політичне угруповання Макса Бєшеного (російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, який оголошений правоохоронними органами України в розшук – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО публічно двічі, 31 березня і 4 квітня, заявляв, що готовий надати охорону лідеру Блоку «Народна опозиція» Н.ВІТРЕНКО, оскільки не виключає, що на неї може бути вчинений замах - через програш Блоку на виборах 26 березня - з боку осіб, які здійснювали фінансування її передвиборної кампанії.

«Я офіційно пропоную їй охорону від МВС, оскільки організоване політичне угруповання, яке вона повинна була привести до парламенту, пролетіло, і це дуже небезпечно для її життя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. У цьому контексті він також зазначив: «Не я ж винуватий, що вона на фініші своєї політичної кар`єри раптом очолила організоване політичне угруповання Макса Бєшеного.

Крім того, під час виборчої кампанії Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що списку кандидатів у народні депутати від блоку Н.Вітренко були колишні співробітників МВС Олег САЛО і Василь ВАРЦАБА, що знаходяться в державному і міжнародному розшуку.