Російські солдати пройдуть парадом по Хрещатику

У день Перемоги 9 травня російські військовослужбовці візьмуть участь у святковому параді в Києві. Цю інформацію підтвердив РІА “Новости” перший заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Колмаков.

Парад у Києві пройде Хрещатиком. Раніше повідомлялося, що домовленість про участь російських військовослужбовців у святі була досягнута під час візиту нового президента України Віктора Януковича до Москви. Щоправда, тоді йшлося про спільний парад у Севастополі.

Колмаков уточнив, що росіяни візьмуть участь і у військовому параді в Білорусії. У цій країні спільні урочистості пройдуть у Брестській фортеці, повідомляє Лента.ру.

Український президент перебуватиме в день Перемоги в Москві на запрошення російського керівництва. На Красній площі також пройде урочистий парад, в якому, крім російських військовослужбовців, візьмуть участь по 75 солдатів від кожної країни - учасниці антигітлерівської коаліції: Великої Британії, США і Франції. Крім того, в параді планується участь по одній роті від кожної з країн СНД.

За словами Колмакова, узгодження участі в параді військовослужбовців країн СНД нині на завершальному етапі. Всього Красною площею мають пройти близько 10 тисяч військовослужбовців.

Грузинських військових на парад не запросили. "Запрошення надсилали державам-учасникам СНД. Грузія не входить до СНД. Я думаю, інші коментарі тут зайві", - повідомив журналістам керівник управління прес-служби і інформації Міноборони РФ полковник Олексій Кузнєцов.