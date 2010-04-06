Відтепер киянам буде складніше відмовитися від послуг ЖЕКів

Столична влада спростила процедуру проведення громадських слухань щодо визначення розміру квартплати по кожному окремо взятому житловому будинку.

Зокрема, визначено, що громадські слухання вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб. Тоді як до цього вони вважалися такими, якщо на них були присутні більш ніж половина споживачів відповідного будинку.

Відповідні зміни внесені до Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в Києві та затверджені розпорядженням КМДА від 29 березня 2010 р. №187, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі влади столиці.

При цьому змінами до Положення також визначено, що громадські слухання здійснюються виключно шляхом скликання загальних зборів споживачів за місцем проживання (раніше дозволялось проводити громадські слухання шляхом громадського обговорення через надання відповідей на персональні пропозиції споживачів, проведення круглих столів та телевізійних конференцій, зборів споживачів чи іншим шляхом, не забороненим законодавством).

Скасовано також пункт Положення про створення погоджувальної комісії за участю представників виконавця послуг, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування й споживачів у разі наявності спірних питань, що виникли під час громадських слухань.

Відтепер рішення прийматиметься в будь-якому разі на загальних зборах споживачів та визначатиметься простою більшістю голосів присутніх на слуханнях. Упродовж трьох днів з дня проведення громадських слухань організатор має оприлюднити їх протокол для ознайомлення всіх споживачів відповідного будинку шляхом розміщення його копії на інформаційних стендах у під’їздах та біля будинків. Оригінал протоколу громадських слухань організатор подає разом з розрахунком тарифу до Головного управління КМДА з питань цінової політики для підготовки відповідних розпорядчих документів про затвердження тарифів на послуги.

Згідно зі змінами до Положення, відтепер складніше відмовитись від тієї чи іншої послуги з обслуговування будинку чи прибудинкової території. Так, якщо раніше для відмови від певних послуг було достатньо зібрати “не менше половини загальної кількості споживачів відповідного будинку”, то тепер відмова від деяких послуг із запропонованого виконавцем послуг переліку має бути затверджена письмово підписами 100% споживачів відповідного будинку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, посилаючись на розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, поінформував, що у 2010 році кияни самостійно визначать перелік послуг з утримання будинків, за які вони сплачуватимуть.

Зокрема, за його словами, мешканці зможуть додатково закласти в тариф плату за охорону, консьєржа, заміну ліфта тощо. Або ж залишити все як є чи навіть скоротити кількість послуг.

Однак при цьому він зазначив, що потрібно врахувати, що законодавством передбачений перелік обов’язкових послуг з утримання будинків комунальної форми власності, і в разі, якщо мешканці вирішать відмовитись від якихось із них, вони мають визначитись, хто надалі буде надавати ці послуги.

“Тобто, у протоколі громадських слухань буде записано, що, наприклад, мешканці будинку вирішили відмовитись від централізованого вивезення твердих побутових відходів, і одразу ж зазначено, хто натомість буде виконувати цю функцію. Це ж стосується утримання ліфта, миття сходових клітин тощо. Рішення буде прийматись більшістю у кожному окремо взятому будинку», - сказав перший заступник голови КМДА.

За його інформацією, провести слухання планується впродовж І півріччя поточного року.