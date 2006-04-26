За два тижні буде відомо, скільки злочинців в новому парламенті

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє через два тижні оприлюднити прізвища новообраних депутатів, які в минулому мали проблеми із законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Інформацію про те, скільки осіб, що раніше мали проблеми із законом, сьогодні пройшли до Верховної та місцевих рад, ми оприлюднимо тижнів через два», - сказав він, пояснивши, що раніше зробити це буде некоректно, оскільки ще немає офіційно оприлюднених ЦВК даних про результати виборів.

Незважаючи на це, продовжив міністр, «загальновідомо, що в списках більшості політичних партій все ж таки пройшли до представницького органу люди, які мали проблеми з МВС».

У контексті сказаного, Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що на сьогодні в органах прокуратури знаходиться понад 200 кримінальних справ «із конкретними звинуваченнями щодо депутатів місцевих рад».

При цьому він висловив сподівання, що ці справи мають бути передані прокуратурою на розгляд судів.

«Чи зробить це Генеральна прокуратура і її представництва на місцях, подивимось. Саме ці дії я буду розглядати як критерій взаємодії, взаємодопомоги правоохоронних органів», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він зазначив, що вчора підписав «відповідну телеграму» до начальників обласних управлінь МВС для того, аби вони (в офіційній чи неофіційній обстановці, як буде зручніше) поспілкувались з прокурорами, щоб пришвидшити співробітництво.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Департамент зв’язків з громадськістю МВС України оприлюднив результати перевірки передвиборчих списків політичних партій та виборчих блоків партій, представники яких балотуються до Верховної Ради України. Перевіркою встановлено, що 11 осіб, внесених до виборчих списків, перебувають у розшуку, стосовно 37 осіб порушено кримінальні справи, за якими рішення не прийнято (15 кримінальних справ порушили органи внутрішніх справ і 22 – прокуратура), стосовно 41 особи справи направлено до суду. 10 осіб, внесених до виборчих списків політичних партій та виборчих блоків, мають судимості.