В Астані почалася зустріч Януковича з Назарбаєвим тет-а-тет

15:02, 07 квітня 2010
Політика
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У палаці Президента Казахстану

В Астані у палаці Президента Казахстану “Акорда” розпочалася зустріч глав двох держав Віктора ЯНУКОВИЧА і Нурсултана НАЗАРБАЄВА у форматі “віч-на-віч”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у резиденції Президента Казахстану відбулася офіційна церемонія зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і Н.НАЗАРБАЄВА. Військовий оркестр виконав гімни обох країн, лідери держав оглянули стрій воїнів Почесної варти.

Після цього у палаці “Акорда” розпочалася зустріч глав держав у форматі «віч-на-віч». По її завершенні під головуванням В.ЯНУКОВИЧА та Н.НАЗАРБАЄВА розпочнуться українсько-казахстанські переговори у розширеному складі офіційних делегацій.

Як повідомляв УНІАН, у складі української делегації - глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр з питань палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр транспорту та зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр промислової політики Дмитро КОЛЄСНІКОВ, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ.

 

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