В Білорусі перед мітингом зник лідер опозиції

Об`єднана громадянська партія Білорусі занепокоєна зникненням свого лідера Анатолія ЛЕБЕДЬКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОГП.

«Анатолій ЛЕБЕДЬКО повинен був взяти участь у засіданні Політради об`єднаних демократичних сил, яке відбулося сьогодні в офісі Партії комуністів Білорусі. Як повідомила його дружина Світлана, з будинку ЛЕБЕДЬКО виїхав о 13.30, але до 14.00 він на засідання не з`явився. Його мобільний телефон відключений вже упродовж декількох годин», - сказав представник прес-служби ОГП.

Він також нагадав, що напередодні лідер ОГП заявив, що має намір вийти 26 квітня на Жовтневу площу і пред`явити Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ ультиматум: упродовж місяця звільнити всіх білоруських політв`язнів.

У прес-службі також повідомили, що зараз підрозділи ЗМОП розставляють уздовж Жовтневої площі і проспекту Незалежності металеві загороди. У центр Мінська рухається колона із 7 автобусів і 5 військових машин «Урал», в яких їдуть військовослужбовці внутрішні військ зі щитами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні білоруська опозиція планує провести щорічну акцію «Чорнобильський шлях», присвячену 20-річчю з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Влада Мінська санкціонувала проведення ходи і мітингу за певним маршрутом, однак опозиція закликає всіх учасників акції зібратися сьогодні о 18.00 на Жовтневій площі, де 19-25 березня проходив мітинг проти результатів президентських виборів, які відбулися в Білорусі 19 березня.

На Жовтневій площі в Мінську в квітні 2006 року відбулася церемонія вступу Олександра ЛУКАШЕНКА до пост Президента Білорусі.

Сьогодні прокуратура міста Мінська офіційно попередила екс-кандидата в Президенти Білорусі Олександра МІЛІНКЕВИЧА про неприпустимість порушення закону під час проведення «Чорнобильського шляху» і можливий його арешт у разі безпорядків під час акції.