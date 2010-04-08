Губернатор: у мене тут немає ні кумів, ні родичів
Критерій - відданість програмі президента
Новопризначений голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН пообіцяв не проводити масових звільнень у виконавчій структурі, але від підлеглих вимагатиме дотримання жорсткої вертикалі владних зобов’язань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи в сесійній залі адміністрації під час свого представлення громадськості області.
«Більшість кадрів залишиться, але прийдуть і нові, насамперед, в райони. Основним критерієм призначення нових людей, в тому числі моїх заступників, стане бажання і здатність виконувати програму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - зазначив губернатор.
С.ЛАРІН також окреслив основні завдання, які він реалізовуватиме на посаді голови Кіровоградської ОДА. Це - забезпечення виконання бюджету, створення інвестиційної програми розвитку регіону, дотримання режиму суворої економії бюджетних коштів і боротьбу з корупцією.
«На щастя, у мене в Кіровоградській області немає ні кумів, ні сватів, ні родичів», - зауважив він.
Також губернатор пообіцяв публічно звітувати перед громадськістю про виконану роботу через ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, С.ЛАРІНА, який є народним депутатом від Партії регіонів, було призначено губернатором Кіровоградської області 6 квітня.