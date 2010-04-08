ЄС має для України три ложки дьогтю

не досягли згоди стосовно трьох пунктів політичної частини Угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 7 квітня заявив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“В частині політичного діалогу є три пункти, що залишаються відкритими. Перший, очевидно, - це прохання України отримати перспективу членства. Другий – це прохання України про запровадження вільного руху громадян в більш короткі терміни... Є також дискусії щодо формулювання принципів забезпечення територіальної цілісності та суверенітету цієї країни-партнера”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що в цілому переговори стосовно політичної частини угоди можуть бути завершені протягом кількох тижнів.

Х.МІНГАРЕЛЛІ зауважив, що питання про перспективи членства України в ЄС на сьогодні у порядку денному не стоїть, хоча Україна і може претендувати на членство у майбутньому, відповідно до статті 49 Угоди ЄС, як європейська країна і після виконання певних вимог.

Питання щодо запровадження безвізового режиму з Україною, за його словами, має вирішитися у Раді ЄС, де країни-члени повинні визначитися з тим, наскільки швидко може відбутися перехід до безвізового режиму.

“Пропозиція ЄС на цей час полягає в тому, щоб передбачити безвізовий режим, однак у довгостроковій перспективі”, - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Стосовно гарантій територіальної цілісності України, то ЄС не може надати такі гарантії зовнішнім партнерам, наголосив представник Єврокомісії.

“Потрібно, щоб наші українські друзі зрозуміли, що ЄС не може забезпечити безпеку будь-якого зі своїх зовнішніх партнерів, яким би він не був. Можна це робити лише у спосіб, передбачений рядом зобов’язань, які ми взяли на себе в рамках міжнародних організацій, щодо забезпечення територіальної цілісності, суверенітету”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію і включатиме в себе положення про створення зони вільної торгівлі.