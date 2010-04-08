Табачник у Москві говоритиме про перемогу над фашизмом

Сьогодні у Москві міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК візьме участь у Міжнародній конференції, присвяченій 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні і закінченню Другої світової війни.

Про це власного кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар міністра освіти і науки України Маргарита ВЕЛЬКОВА.

Прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД Олександр КАЛУГІН повідомив, що пленарне засідання конференції пройде у "Будинку Пашкова" Російської державної бібліотеки. Крім того, відбудуться круглі столи експертів у Центральному музеї Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на Поклонній горі.

Тема форуму - "Перемога над фашизмом в 1945 році: її значення для народів СНД і світу", девіз - "Ми перемогли разом!", під яким проходить і Рік ветеранів у СНД.

За інформацією О.КАЛУГІНА, захід відбудеться у рамках головування Росії в СНД і відповідно до міждержавного Плану основних заходів щодо підготовки і святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Організатори конференції - Міністерство освіти і науки Росії, Російська Академія наук, Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД.

«Ця конференція - один з найбільш представницьких заходів щодо теми Великої Перемоги, що відбулися в СНД за останні роки. Серед учасників - президенти і віце-президенти національних академій наук Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Туркменії, України, керівники міністерств і відомств країн Співдружності, молодіжні лідери Союзу пошукових загонів країн СНД», - повідомив він.

У роботі конференції також беруть участь авторитетні зарубіжні експерти з країн Балтії, а також Великобританії, Німеччини, Польщі, США, КНР.

На пленарному засіданні і круглих столах обговорюватимуться актуальні теми: уроки війни і сучасні загрози миру; внесок народів Радянського Союзу у Перемогу над фашизмом; пам`ять про війну і об`єктивне висвітлення її історії; досвід і цінності союзництва; післявоєнний устрій світу і відданість ідеалам ООН; спадщина Перемоги і спадкоємність поколінь.

Після закінчення конференції планується ухвалити підсумковий документ.

Для учасників і гостей конференції організовано низку експозицій, зокрема унікальну виставку з відкритих архівних матеріалів. У її організації брали участь Росархів, Міноборони, МЗС Росії і архів Президента Росії.

Також у рамках конференції пройде спеціальне засідання Міжнародної Асоціації інститутів історії країн СНД.