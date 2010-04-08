Тимошенко: Межигір’я залишиться заповідником... абсолютного хамства

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що рішення уряду Миколи АЗАРОВА про скасування рішення щодо надання резиденції "Межигір’я" статуса заповідника є ознакою безпрецедентної зневаги до власної країни.

Відповідний коментар Ю.ТИМОШЕНКО розміщений на її офіційному сайті.

"Що тут можна ще сказати? Здається і так всім все ясно. Але, найголовніше: незважаючи на вчорашню постанову уряду АЗАРОВА, "Межигір’я" все ж залишиться в історії України заповідником... Заповідником абсолютного хамства, паталогічної жадібності і безпрецедентної зневаги до власної країни, до людей... А справедливість... Справедливість зачекає. Сподіваюся, недовго", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, рішення уряду М.АЗАРОВ також свідчить про те, яку програму новообраний Президент країни почав реалізувати.

"Нарешті Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав виконувати свою програму "Україна для людей". І вся країна побачила, для яких саме людей. Почати, він, як водиться, вирішив з себе. Уряд АЗАРОВА скасував попередню постанову нашого уряду про надання "Межигір’ю" статусу державного історико-культурного заповідника. Інакше кажучи, державну резиденцію "Межигір`я", що за площею майже дорівнює Монако, вчора було повернуто ЯНУКОВИЧУ", - додала лідер опозиції.

"Свого часу, під час проведення президентської виборчої кампанії, деякі люди радили мені: навіщо ти тиснеш на ЯНУКОВИЧА у питанні "Межигір’я"? – Ти уявляєш, що буде, коли він вийде на прес-конференцію і публічно відмовиться від резиденції? – Це ж відразу дасть йому додатково 10% голосів... Але я досить добре вивчила психологію таких людей і знала, що з цього боку жодної загрози не існує. ЯНУКОВИЧ скоріше відмовиться балотуватися на посаду Президента, аніж від ласого шматка землі", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд М.АЗАРОВА на засіданні 7 квітня скасував рішення попереднього складу Кабінету міністрів від 16 вересня 2009 року щодо прийняття постанови про державний історико-культурний заповідник "Межигір’я".

"Скасовано протокольне рішення, там не було ні постанови, ні розпорядження Кабінету міністрів. Там не було ніякого нормативного акту прийнято на той час, просто була напружена ця ситуація у політичному руслі, і тоді не було прийнято ніякої постанови", - сказав міністр охорони навколишнього природного середовища Віктор БОЙКО.

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ додав, що рішення уряду Ю.ТИМОШЕНКО скасовано як незаконне. "Це просто був популізм", - зауважив він.

Довідка УНІАН. 26 серпня 2009 року уряд Ю.ТИМОШЕНКО прийняв рішення про повернення у державну власність резиденції "Межигір’я", де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів, нинішній Президент України В.ЯНУКОВИЧ. Уряд доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції "Межигір’я" в державну власність.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає у приватному будинку на території резиденції "Межигір’я".

16 вересня Кабінет міністрів надав території резиденції "Межигір`я" статус історико-культурного природного заповідника.