У БЮТ кажуть, що Тимошенко захворіла

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО через хворобу не бере участі в засіданні опозиційного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду повідомив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

«У неї хвороба, але, я думаю, що вона дуже швидко одужає», - сказав С.СОБОЛЄВ, пояснюючи причину відсутності Ю.ТИМОШЕНКО.

Він висловив думку, що вже наступного четверга, коли відбудеться засідання опозиційного уряду, Ю.ТИМОШЕНКО буде присутня.