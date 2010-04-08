У БЮТ кажуть, що Тимошенко захворіла
14:27, 08 квітня 2010Політика
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Лідерка не прийшла на власний кабмін
|Сергій Соболєв
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду повідомив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.
«У неї хвороба, але, я думаю, що вона дуже швидко одужає», - сказав С.СОБОЛЄВ, пояснюючи причину відсутності Ю.ТИМОШЕНКО.
Він висловив думку, що вже наступного четверга, коли відбудеться засідання опозиційного уряду, Ю.ТИМОШЕНКО буде присутня.
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