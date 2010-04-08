Кабмін Тимошенко знайшов прихований дефіцит у неіснуючому бюджеті-2010
Цифру озвучив Соболєв
|Сергій СОБОЛЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив заступник лідера фракції БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.
В той же час, за словами С.СОБОЛЄВА, попередній аналіз деяких норм відповідного проекту документа вказують на те, що він буде неприйнятним.
За словами С.СОБОЛЄВА, в проекті бюджету закладений прихований дефіцит в розмірі 3%.
Зокрема, ця цифра випливає з коштів, що виділяються на рекапіталізацію банків – 30 млрд. грн. «Це 3% дефіциту додатково», - сказав С.СОБОЛЄВ.
Крім того, додаткова інфляція закладена і в статтях Держбюджету щодо податку на додану вартість та виділення коштів на проведення Євро-2012.
«Таким чином, цифра дефіциту бюджету, яка надана нашим експертам і складає 5%, буде набагато вищою – в районі 17%», - сказав С.СОБОЛЄВ.