Кабмін Тимошенко знайшов прихований дефіцит у неіснуючому бюджеті-2010

Опозиційний уряд критикує діючий Кабінет міністрів за порушення обіцянок про подання до 11 квітня проекту держбюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив заступник лідера фракції БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

В той же час, за словами С.СОБОЛЄВА, попередній аналіз деяких норм відповідного проекту документа вказують на те, що він буде неприйнятним.

За словами С.СОБОЛЄВА, в проекті бюджету закладений прихований дефіцит в розмірі 3%.

Зокрема, ця цифра випливає з коштів, що виділяються на рекапіталізацію банків – 30 млрд. грн. «Це 3% дефіциту додатково», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Крім того, додаткова інфляція закладена і в статтях Держбюджету щодо податку на додану вартість та виділення коштів на проведення Євро-2012.

«Таким чином, цифра дефіциту бюджету, яка надана нашим експертам і складає 5%, буде набагато вищою – в районі 17%», - сказав С.СОБОЛЄВ.