У ЄЦ вважають, що не можна для Києва робити винятки з правил

Народний депутат, член президії партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА вважає, що наміри позбавити киян права обирати міського голову є спробою зробити столицю “територією без демократії”.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За повідомленням, так В.ПЕТЬОВКА розцінив підготовку урядом змін до закону про столицю, якими передбачається скасувати прямі вибори київського градоначальника. Ці урядові ініціативи він назвав спробою взяти владу в Києві силоміць, ігноруючи волю міської громади.

Політик зазначив, що вже давно назріла необхідність розподілити повноваження між мером столиці та керівником Київської міської державної адміністрації. Однак врегулювання цієї проблеми через скасування мерської посади нагадує спосіб лікування головного болю простим відтинанням голови. «Замість переписування законів під потреби тимчасової політичної доцільності новій владі потрібно на ділі доводити свою ефективність, у тому числі й у столиці. Для цього є всі повноваження та можливості», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Народний депутат вказав, що пряма норма Конституції встановлює право громад самим обирати собі владу. «Неприпустимо, спекулюючи особливим статусом Києва, намагатися зробити для нього виняток із правил. У столиці ті ж самі проблеми, як і в інших містах країни, і кияни повинні самостійно визначатися, кому вони надають повноваження на їх розв’язання. Так само, як українці самі, не делегуючи нікому цього права, безпосередньо обирають Главу своєї держави. Минулорічна спроба перенести вибори Президента у Верховну Раду не увінчалася успіхом, тому зараз ідеологи тієї невдалої авантюри хочуть застосувати аналогічний підхід у Києві», – зауважив він.

На думку представника “Єдиного Центру”, разом із місцевими виборами доцільно провести і дострокове переобрання Київського міського голови. «Адже переважна більшість мешканців столиці невдоволені тим, як місцева влада займається забезпеченням життєдіяльності міста. Сьогодні доля місцевих виборів, зокрема у Києві, залежить тільки від рішення Верховної Ради. Водночас парламент має прийняти зміни до виборчого законодавства, які б найкраще захищали інтереси мешканців столиці, зокрема, запровадити двотуровість обрання міських голів», - вважає В.ПЕТЬОВКА.