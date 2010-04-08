Янукович приймає рішення КС щодо легітимності коаліції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що приймає рішення Конституційного Суду України щодо легітимності парламентської коаліції.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у своєму коментарі з приводу оголошеного сьогодні відповідного рішення КС.

“Ще раз нагадую – я завжди говорив, що прийму будь-яке рішення Конституційного Суду. І я приймаю рішення, яке є”, - сказав глава держави.

“Ми повинні навчитися жити за законом. Можна по-різному ставитися до Конституції. Можна говорити про потребу конституційних змін. Але незмінним має бути одне – принцип беззаперечного виконання Конституції і законів”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.