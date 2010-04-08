Тимошенко погрожує звільненням суддям КС, призначеним за квотою ВР

Лідер об`єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ в Верховній Раді ініціюватиме відставку суддів Конституційного суду, призначених за квотою парламенту.

Про це йдеться у заяві Ю.ТИМОШЕНКО, оприлюдненій на її офіційному сайті.

"Наша політична сила буде вносити на розгляд парламенту постанову про звільнення з посад суддів Конституційного Суду, які призначені Верховною Радою, за порушення присяги судді. Також ми звернемося до з`їзду суддів з проханням зробити те ж саме щодо суддів, призначених за їх квотою. Я добре розумію, що а ні перше, а ні друге, сьогодні може не відбутися. Але тільки - сьогодні. Бо вже завтра країна зміниться і дасть належну оцінку подібним діям", - заявляє Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції підкреслила, що в нормальних, демократичних цивілізованих країнах керують не люди, а закони та Конституція. "Коли правити країною намагаються окремі люди, відповідно до своїх інтересів, апетитів та обмеженого кругозору, то в країні народжується або диктатура, або хаос. Я, відповідно до своїх життєвих, політичних та моральних принципів, так само як і політична сила, яку я очолюю, будемо боротися і з хаосом і з диктатурою", - наголосила вона.