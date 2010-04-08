Експерт: опозиції доведеться змінити спікерів і методи дискусії

Опозиція найближчим часом повинна буде запропонувати суспільству новий формат дискусії, а головне спікерів.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія КУЛИКА з приводу активності опозиційного Кабінету міністрів

«Якщо опозиція найближчим часом не запропонує суспільству новий формат дискусії, а головне нових, готових до професійної й конструктивної роботи спікерів, можна буде говорити про зміну двопартійної системи в Україні. ТИМОШЕНКО сама по собі є харизматичним лідером. Проте в умовах опозиції їй необхідно буде спиратися на таких же яскравих і самодостатніх політиків, а не на співробітників свого секретаріату. У зв`язку з цим необхідно говорити про принципову зміну як тональності риторики БЮТ, так і самих ньюзмейкерів. Зокрема, зараз найбільш затребуваними мають бути професіоналізм, здатність до конструктиву і компромісу таких особистостей, як ТОМЕНКО, ШЕВЧЕНКО або КОРОЛЕВСЬКА», - вважає В.КУЛИК.

На його думку, на цьому етапі дуже важливо для Ю.ТИМОШЕНКО підібрати команду професійних, харизматичних осіб, які мають власний електоральний потенціал, що не пересікається з потенціалом самої Ю.ТИМОШЕНКО та її партії.

«БЮТ сьогодні однозначно потребує посилення. Проте посилення має піти по лінії формування команди професіоналів, які мають високі персональні електоральні позиції, що не пересікаються з позиціями тієї ж ТИМОШЕНКО. У зв`язку з цим звичайно можна назвати Андрія ШЕВЧЕНКА, Олеся ДОНІЯ, Володимира БОНДАРЕНКА, Наталію КОРОЛЕВСЬКУ та інших», - сказав В.КУЛИК.