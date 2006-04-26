Єгипетські бізнесмени навчатимуть українських

10-00 - Відбудеться українсько-єгипетський бізнес-форум в рамках візиту в Україну делегації представників єгипетських ділових кіл. Форум проходить за підтримки Асоціації бізнесменів м.Олександрія та Комерційного відділу Посольства Республіки Єгипет в Україні. Зустріч відбудеться за участю директора департаменту міжнародних зв’язків УСПП Дмитра Беспалова та віце-голови Правління, головного менеджера компанії „Гатвері”, доктора Мохамеда Гатвері .

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