Хто обіцяв пустити російських солдат на Хрещатик?

Опозиційний уряд доручив народному депутату з фракції НУ-НС, віце-прем’єр-міністру опозиційного уряду Борису ТАРАСЮКУ звернутися із депутатським запитом до Міністерства оборони України з вимогою надати інформацію про можливу участь військовослужбовців РФ у військовому параді в Києві з нагоди Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була ухвалена сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

У рішенні зазначається, що у разі підтвердження цієї інформації, опозиція вимагатиме від Президента України та органів виконавчої влади неухильного дотримання та виконання положень Закону України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних Сил інших держав на території України».

Під час засідання опозиційного уряду Б.ТАРАСЮК наголосив, що заява міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ про участь в параді військовослужбовців РФ прямо порушує чинне законодавство.

Він наголосив, що підрозділи іноземних держав можуть допускатися на територію України відповідно до порядку, визначеному законом. Зокрема, міністр закордонних справ має внести відповідне подання, узгоджене з Міністерством оборони, на затвердження Ради національної безпеки та оборони України. У свою чергу, рішення РНБО має бути імплементоване указом Президента, який згодом затверджує Верховна Рада.

«Ми будемо вимагати від влади дотримуватися закону, але якщо вони ігноруватимуть цей закон, то будемо ініціювати розгляд цього питання на засіданні ВР», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, під час засідання координаційної ради з питань відзначення 65-ї річниці Перемоги, що проходило в Адміністрації Президента, міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявив, що в параді 9 Травня у чотирьох українських містах разом з представниками Збройних Сил України візьмуть участь 1040 російських військовослужбовців.