Янукович ліквідував створену Ющенком стратегічну групу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин, яка була створена попереднім главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це йдеться в указі № 527/2010, оприлюдненому на сайті Президента.

«Визнати такими, що втратили чинність: указ Президента України від 1 грудня 2008 року № 1127 «Про Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин»; указ Президента України від 12 січня 2009 року № 7 «Про Положення про Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин», – йдеться в документі.

Іншим указом - № 526/2010 - В.ЯНУКОВИЧ звільнив Костянтина ГРИЩЕНКА від виконання обов`язків Спеціального представника України з розвитку відносин з Російською Федерацією.