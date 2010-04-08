Експерт пропонує поспівчувати суддям КС

Конституційний Суд рішенням про легітимність коаліції звів нанівець свою репутацію і авторитет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося в оцінках фахівців з конституційного права і політичних експертів, що були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«На жаль, це рішення показало, що Конституційного Суду як такого у нас зараз немає. Він не виконує функції арбітра у правових колізіях», - заявив науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Олексій ГАРАНЬ.

На його думку, сьогодні ситуація в Україні насправді стає загрозливою з огляду на надмірну централізацію влади та спотворення її балансу.

«Партія регіонів просто відкинула правила гри. А КС це «освятив». Зараз я бачу, що ми почали дрейфувати до російської моделі», - зазначив О.ГАРАНЬ.

Експерт висловив думку, що як протидія такій ситуації, повинні активізуватися тенденції до об’єднання і координації спільних дій з боку опозиції.

Експерт також зауважив, що надмірна централізація влади повинна викликати супротив і у середовищі бізнес-еліти, олігархів, адже «ніхто з них не хоче стати українським ХОДОРКОВСЬКИМ».

У свою чергу керівник центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що очікував рішення КС більш нейтральне і гнучке. «Я очікував від Конституційного Суду більшої тонкості і елегантності. А вийшло занадто топорно, за формулою – «закон, що дишло», - сказав політолог і наголосив, що сьогодні КС отримав дуже сильний удар по своїй репутації.

«Це є настільки цікаве рішення… Дуже схоже, що спочатку написали заголовок, а потім під нього підігнали текст рішення», - сказав у свою чергу професор права Віктор МУСІЯКА.

Як він зауважив, це не робить честі органу конституційної юрисдикції.

На думку О.ГАРАНЯ, «ми маємо право зневажати тих людей, які ухвалили таке рішення, насамперед, з моральної і професійної точки зору».

«Краще їм співчувати», - резюмував В.МУСІЯКА.

Як повідомляв УНІАН, окрему думку щодо сьогоднішнього рішення Конституційного Суду висловив суддя Віктор ШИШКІН.

Про це повідомив голова КС Андрій СТРИЖАК сьогодні на прес-конференції.

Крім того, сам В.ШИШКІН заявив журналістам, що стосовно рішення КС про коаліцію можуть з`явитися окремі думки інших суддів. Відповідно до Регламенту суду, судді КС можуть підготувати окрему думку в письмовій формі протягом 7 днів після ухвалення рішення, навіть якщо не заявили про такий намір на засіданні суду при ухваленні рішення.