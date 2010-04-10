У «Нафтагазі» скоротять 40% співробітників центрального апарату?

Нещодавно затверджений новий штатний розклад НАК «Нафтогаз України» передбачає радикальне скорочення співробітників центрального апарату.

Про те повідомляє газета «Дзеркало тижня» (№14 від 10-16 квітня ц.р.) із посиланням на дані джерел.

Зокрема, приблизне число працівників компанії, які будуть звільнені, можна підрахувати, виходячи з розміру підвищення посадових окладів тим, хто залишився. Це підвищення становило 40%.