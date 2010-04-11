Янукович відбув до США
(програма перебування)
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Сполучених Штатів Америки з робочим візитом для участі у Саміті з питань ядерної безпеки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, візит відбувається на запрошення Президента США Барака ОБАМИ.
В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у офіційних заходах Саміту, зокрема, у пленарних засіданнях та окремих зустрічах лідерів держав, під час яких обговорюватиметься тематика зменшення загрози ядерного тероризму у контексті безпеки ядерних матеріалів, ролі МАГАТЕ у забезпеченні фізичної ядерної безпеки.
Пріоритетом для Президента України є переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які слугуватимуть відновленню активного співробітництва України з цими фінансовими організаціями та залученню міжнародної фінансової допомоги для подолання кризових явищ в економіці України.
Програма візиту Глави держави передбачає також проведення переговорів з лідерами окремих країн-учасниць Саміту.
Під час перебування у Вашингтоні Президент України також проведе зустрічі з представниками американських ділових кіл, політичної еліти США.
Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ вшанує пам`ять Т.Г.Шевченка, пам’ятник якому встановлений у Вашингтоні, та зустрінеться з українською громадою.