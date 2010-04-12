Поляки завтра зможуть попрощатися з Качинським
09:25, 12 квітня 2010Політика
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Труну виставлять у канцелярії
Труна з тілом загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського буде доступна для бажаючих попрощатися з ним у вівторок у президентській канцелярії у Варшаві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр канцелярії польського Президента Яцек САСІН.
Він додав, що сьогодні має відбутися зустріч представників канцелярії Президента та урядовців, на якій буде обговорено заходи з поховання Л.Качинського та інших високопосадовців, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом.
"Будемо намагатися конкретизувати час та місце тих заходів", - сказав Я.САСІН.
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