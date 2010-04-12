Жертв авіакатастрофи під Смоленськом, ймовірно, поховають у суботу
11:23, 12 квітня 2010Політика
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Якщо тіла будуть доставлені у четвер
Жертв авіакатастрофи під Смоленськом можуть поховати у суботу, повідомив міністр Канцелярії Президента Польщі Яцек САСІН в ефірі RMF FM.
Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що час поховання залежатиме від того, коли до Польщі будуть доставлені тіла усіх загиблих.
"Якщо усі тіла будуть доставлені у четвер, то субота є реальним терміном", - сказав Я.САСІН.
За його, словами, Президент Польщі Лех Качинський буде похований разом зі своєю дружиною Марією. Він відзначив, що найближчі родичі президентського подружжя ще не визначили місце поховання.
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