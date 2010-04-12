Бютівця вразили глибокі знання Януковича
"Справив враження краще, ніж раніше"
Народний депутат України, член фракції БЮТ, позаштатний радник Президента України Юрій ПОЛУНЄЄВ був уражений тим, що Віктор ЯНУКОВИЧ постійно говорить українською й глибоко розбирається у вузькопрофільних питаннях фінансів та банківської діяльності.
Про це Ю.ПОЛУНЄЄВ, який увійшов до парламентської коаліції, заявив в інтерв`ю «Лівому берегу»,відповідаючи на запитання, яке враження справив на нього В.ЯНУКОВИЧ під час інавгурації та при подальших зустрічах.
За словами Ю.ПОЛУНЄЄВА, В.ЯНУКОВИЧ в «Українському домі» (де 25 лютого 2010 року відбувся інавгураційний прийом – УНІАН) справив враження краще, ніж раніше. Мені здається: він відчув себе Президентом. Він спокійний, упевнений... У глави держави не повинно бути метань-смикань, надмірно емоційних якихось проявів. Що вразило: Віктор Федорович постійно говорить українською. І в «Українському домі» так було, і коли він із радниками своїми спілкувався на Банковій».
На запитання «З АЗАРОВИМ, мабуть, також українською?», Ю.ПОЛУНЄЄВ відповів: «Не знаю. При його розмовах із АЗАРОВИМ не присутній, а ось щодо радників – точно говорю».
На запитання журналіста, як його – БЮТівця - сприйняла публіка в «Українському домі», Ю.ПОЛУНЄЄВ зазначив: «Я завжди дуже дорожив своєю репутацією як професіонала. В нашій фракції, я сподіваюся, до мене так і ставилися. Тут – аналогічно. Тому сприйняли абсолютно нормально. Багато хто підходив – говорив слова підтримки. Я, в свою чергу, підійшов до В.ЯНУКОВИЧА, привітав. Сказав: сподіваюся, під його, як Президента, керівництвом країна підніметься з ями, до якої її загнала криза, встане на шлях економічного розвитку, зростання. Він подякував, сказав: я вас пам`ятаю».
Депутат розповів, що перед його призначенням радником глави держави «зателефонували з АП, повідомили: зі мною хоче зустрітися Президент. Я відправився на Банкову. Говорили достатньо довго – хвилин 30-40, тет-а-тет. ЯНУКОВИЧ запропонував мені посаду радника».
За словами Ю.ПОЛУНЄЄВА, він «здивувався тому, наскільки глибоко В.ЯНУКОВИЧ розбирається у вузькопрофільних питаннях фінансів і банківської діяльності. Розмова вийшла дуже змістовною. Віктор Федорович сказав, що розраховує на підтримку й допомогу».