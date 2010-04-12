Бютівця вразили глибокі знання Януковича

Народний депутат України, член фракції БЮТ, позаштатний радник Президента України Юрій ПОЛУНЄЄВ був уражений тим, що Віктор ЯНУКОВИЧ постійно говорить українською й глибоко розбирається у вузькопрофільних питаннях фінансів та банківської діяльності.

Про це Ю.ПОЛУНЄЄВ, який увійшов до парламентської коаліції, заявив в інтерв`ю «Лівому берегу»,відповідаючи на запитання, яке враження справив на нього В.ЯНУКОВИЧ під час інавгурації та при подальших зустрічах.

За словами Ю.ПОЛУНЄЄВА, В.ЯНУКОВИЧ в «Українському домі» (де 25 лютого 2010 року відбувся інавгураційний прийом – УНІАН) справив враження краще, ніж раніше. Мені здається: він відчув себе Президентом. Він спокійний, упевнений... У глави держави не повинно бути метань-смикань, надмірно емоційних якихось проявів. Що вразило: Віктор Федорович постійно говорить українською. І в «Українському домі» так було, і коли він із радниками своїми спілкувався на Банковій».

На запитання «З АЗАРОВИМ, мабуть, також українською?», Ю.ПОЛУНЄЄВ відповів: «Не знаю. При його розмовах із АЗАРОВИМ не присутній, а ось щодо радників – точно говорю».

На запитання журналіста, як його – БЮТівця - сприйняла публіка в «Українському домі», Ю.ПОЛУНЄЄВ зазначив: «Я завжди дуже дорожив своєю репутацією як професіонала. В нашій фракції, я сподіваюся, до мене так і ставилися. Тут – аналогічно. Тому сприйняли абсолютно нормально. Багато хто підходив – говорив слова підтримки. Я, в свою чергу, підійшов до В.ЯНУКОВИЧА, привітав. Сказав: сподіваюся, під його, як Президента, керівництвом країна підніметься з ями, до якої її загнала криза, встане на шлях економічного розвитку, зростання. Він подякував, сказав: я вас пам`ятаю».

Депутат розповів, що перед його призначенням радником глави держави «зателефонували з АП, повідомили: зі мною хоче зустрітися Президент. Я відправився на Банкову. Говорили достатньо довго – хвилин 30-40, тет-а-тет. ЯНУКОВИЧ запропонував мені посаду радника».

За словами Ю.ПОЛУНЄЄВА, він «здивувався тому, наскільки глибоко В.ЯНУКОВИЧ розбирається у вузькопрофільних питаннях фінансів і банківської діяльності. Розмова вийшла дуже змістовною. Віктор Федорович сказав, що розраховує на підтримку й допомогу».