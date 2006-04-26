Черновецький скликав сесію на 28 квітня

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження «Про скликання II сесії Київської міської ради V скликання» 28 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, відповідне рішення прийнято на підставі ч. 3 статті 42 та частин 4, 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» та враховуючи виняткові обставини.

На розгляд II сесії Київради V скликання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився такі питання: про утворення секретаріату II сесії Київської міської ради V скликання; про утворення лічильної комісії ІІ сесії Київради V скликання; про обрання заступника міського голови - секретаря Київської міської ради; про підготовку Регламенту роботи Київської міської ради V скликання; про утворення постійних комісій Київради V скликання та підготовку проектів положень про них; про розробку плану роботи Київської міської ради V скликання;

Секретаріату Київської міської ради мер доручив довести до відома депутатів Київради V скликання та населення про скликання II сесії.