Бродський вже має компромат на Кужель?

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ запрошує попереднього керівника цього комітету Олександру КУЖЕЛЬ на круглий стіл.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомпідприємництва.

«Ознайомившись з коментарями під моїм інтерв’ю на сайті газети «Дзеркало тижня», я дізнався, що пані КУЖЕЛЬ не згодна з моїми оцінками її діяльності як голови комітету, - сказав М.БРОДСЬКИЙ. - Я готовий обговорити цю тему разом з нею, але публічно, у присутності преси - у Держкомпідприємництві або на будь-якому незалежному інформаційному майданчику».

М.БРОДСЬКИЙ попросив призначити круглий стіл десь через тиждень, аби мати час ретельніше підготуватися, зібрати необхідні документи.

«В інтерв’ю «Дзеркалу» я ще фактично нічого не сказав, але мені є що розповісти про діяльність КУЖЕЛЬ на зазначеному посту», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.