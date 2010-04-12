Експерти: Янукович підімне під себе вертикаль влади у столиці

Експерти, серед яких політологи, політтехнологи, політичні оглядачі і громадські діячі, вважають, що команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прагнутиме максимально консолідувати владу в столиці, піде на усунення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА і, швидше за все, призначить на це місце київського політика, члена Партії регіонів, що має досвід управління.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Агентства моделювання ситуацій, такі результати опитування «Перспективи переформатування системи влади в столиці», проведеного АМС з 7 по 12 квітня, в якому взяли участь 19 експертів.

Директор АМС Віталій БАЛА, коментуючи результати опитування, зазначив, що «переважна більшість експертів сходиться на думці, що позиції ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в системі нинішньої влади сильно ослабли». У зв`язку з цим, підкреслив експерт, команда В.ЯНУКОВИЧА не має наміру шукати компроміс з нею, а навпаки - спробує максимально консолідувати владу в столиці.

«Проте яким чином АП реалізовуватиме цей сценарій - виникають питання. Так, перспектива законодавчих змін виглядає дуже складною. При цьому немає розуміння щодо принципів кадрової політики. Зокрема, на експертному рівні голоси розділилися - більшість експертів стверджують, що ЯНУКОВИЧ, швидше за все, призначить головою КЕДА відомого київського «регіонала», що має історію взаємовідносин у цій системі влади. Також значна кількість опитаних вважають, що ЯНУКОВИЧ зможе призначити на цю посаду будь-якого управлінця, близького до нього особисто і такого, що навіть не має київської прописки», - заявив В.БАЛА.

На його думку, причина такої невизначеності полягає в кулуарних іграх декількох груп впливу як навколо В.ЯНУКОВИЧА, так і навколо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Експерти вважають, що команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО намагається самостійно налагодити канали комунікації з ЯНУКОВИЧЕМ. Саме в цьому полягає складність ухвалення рішень по кандидатурах, а також - показовий розподіл голосів експертів по основних кандидатах на посаду голови КМДА. Зокрема, приблизно в рівній пропорції вони розцінюють шанси ГОРБАЛЯ, ГОЛУБЧЕНКА і РИБАКА», - сказав В.БАЛА.