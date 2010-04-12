Літак з Качинським мав сідати на запасному аеродромі, вважає експерт

Пілот, який керував літаком з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ повинен був обов’язково посадити літак на запасний аеродром.

Таку думку в інтерв’ю виданню «Главред» висловив український пілот В’ячеслав Сидоров, який у свій час керував літаками, на борту яких були Папа ІВАН ПАВЛО ІІ, українські президенти та інші високопосадовці.

За словами СИДОРОВА, версія про те, що на посадці літака саме під Смоленськом наполіг Качинський видається йому найбільш імовірною.

«У випадку зміни плану польоту пілот, який керує літаком, на борту якого перебуває голова держави, обов’язково погоджує з ним ситуацію. Пілот розумів, що необхідно сідати на запасному аеродромі і повинен був сказати про це пасажиру.

Президент, у свою чергу, міг з ним не погодитись і наполягати на посадці в обумовленому аеропорту. Насмілюсь припустити, що в даній ситуації думка першої особи могла стати вирішальною», - сказав СИДОРОВ.

Пілот також зазначив, що військомий аеродром, на який намагались посадити літак Качинського, не дуже зручний для посадки цивільних літаків. «Зробити посадку на аеродромах, які призначені для цівільної авіації значно легше, аніж на військових», - зазначив СИДОРОВ.

Пілот стверджує, що був один шанс зі ста успішно посадити літак в умовах, у яких це намагався зробити літак з КАЧИНСЬКИМ.