Журналістам не дозволили задавати Лужкову незручні запитання

У Сімферополі сьогодні між прес-службою мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, який прибув з візитом до Криму, і українськими журналістами виникла словесна перепалка через те, що прес-служба спробувала припинити спроби працівників мас-медіа ставити Ю.ЛУЖКОВУ не дуже приємні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, перед коротким брифінгом Ю.ЛУЖКОВА представники його прес-служби поцікавились у журналістів, хто яке запитання ставитиме, і хто яке видання представляє, на що працівники ЗМІ відповіли, що питатимуть те, що їм цікаво.

Зокрема, ряд журналістів заявили в розмові з представниками прес-служби Ю.ЛУЖКОВА, що хотіли б почути думку мера Москви щодо вчорашньої заяви народного депутата з фракції "Нашої України" Лілії ГРИГОРОВИЧ, яка назвала Ю.ЛУЖКОВА "динозавром" і "птеродактилем". На що представники прес-служби сказали, що брифінг буде коротким - максимум два-три запитання, при цьому питання з приводу висловлювань Л.ГРИГОРОВИЧ ставити не потрібно. Кримські журналісти висловили обурення і вирішили, що тепер принципово поставлять питання з приводу "динозаврів" і "птеродактилів". У свою чергу, представники прес-служби Уряду Москви порадили українським журналістам "трохи навчитися політичної культури".

Крім того, ряд журналістів чули, що представники прес-служби Ю.ЛУЖКОВА телефонували керівництву телеканалу НТВ, кримський журналіст якого активно хотів дізнатися думку мера Москви щодо висловлювань Л.ГРИГОРОВИЧ на його адресу. У результаті це питання так і не вдалося поставити, замість нього було поставлено питання з приводу того, що Ю.ЛУЖКОВ думає про День рідної мови, який відзначається сьогодні.

У коментарі кореспонденту УНІАН присутній на брифінгу Ю.ЛУЖКОВА голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму, журналіст Володимир ПРИТУЛА заявив, що позиція прес-служби мера Москви "просто вражаюча". "Журналісти вже відвикли від таких речей і, якщо навіть бувають боязкі спроби окремих високопоставлених чиновників від прес-служби Президента або прем`єра України розповідати кримським журналістам, які їм питання краще поставити, то це одразу припинялося, а тут настільки нахабно звучали вимоги ставити чи не ставити питання - причому питання зовсім не принципові, не доленосні", - наголосив В.ПРИТУЛА. Він також додав, що його "вражає, що прес-секретар (Ю.ЛУЖКОВА - УНІАН) телефонує керівникові російського телеканалу, і телеканал різко змінив редакційне завдання і питання відміняє". "Це дійсно нагадало ранні часи останнього прес-секретаря Президента КУЧМИ, тоді ще щось схоже було, - сказав керівник Комітету з моніторингу свободи преси в Криму. - Обійшлося без скандалу, слава Богу, але це такий рецидив. Українські журналісти вже забули такі речі (фільтрацію питань прес-службами чиновників - УНІАН)".

Як повідомляли ряд ЗМІ, напередодні візиту до Криму Ю.ЛУЖКОВА Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, що "Наша Україна" закликає мера Москви відмовитись від антиукраїнських висловлювань під час його поїздки до автономії. За словами Л.ГРИГОРОВИЧ, візит Ю.ЛУЖКОВА до Криму не сприятиме зміцненню російсько-українських відносин. При цьому народний депутат відзначила, що вважає Ю.ЛУЖКОВА "динозавром" і "птеродактилем". "Мезозойська ера птеродактилів Лужкових, таких динозаврів, іде. Хоча ці динозаври досі не усвідомили, що є український народ і суверенна держава України", - заявила Л.ГРИГОРОВИЧ.