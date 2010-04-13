Команда Азарова народила законопроект про податок на розкіш

Законопроект про запровадження податку на деякі предмети розкоші був схвалений сьогодні на засіданні урядового комітету з питань економічної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, зокрема, проектом закону пропонується ввести податок, що стягується при купівлі літаків, вертольотів, яхт, дорогих автомобілів та елітної нерухомості.

Такий захід, зазначив С.ТІГІПКО, дасть змогу збільшити дохідну частину держбюджету і, як результат, більш збалансувати бюджет.

«Підвищуючи дохідну і зменшуючи витратну частину бюджету, держава має захистити найбільш незахищені верстви населення. Принцип соціальної справедливості успішно працює в усіх розвинених країнах. Прийняття відповідного закону про оподаткування об`єктів розкоші сприятиме не тільки наповненню бюджету, а й збереженню стабільності в суспільстві», - зазначив віце-прем`єр.