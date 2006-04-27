У Харкові через цензуру звільнилась медіа-група “Об’єктив”

Сорок шість працівників харківської Медіа-групи “Об’єктив” написали заяви про звільнення з роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію вчора ввечері розміщено на інтернет-сайті Медіа-групи. Повідомляється, що цей крок зробив колектив у повному складі: заяви на звільнення подали “всі до одного телевізійники, радійники, газетярі та інтернетники”. Зазначається, що завтра “вийде останній номер газети “Об`єктив-Но”, післязавтра увечері – останній випуск “Об’єктив-новин”.

Автори інформації пояснюють, що ця подія стала наслідком нових позицій стосовно діяльності Медіа-групи її засновників: бізнесмена Олександра ДАВТЯНА, “якому належать три чверті “Об’єктиву” і який днями став членом Харківського міськвиконкому, та журналіста Зураба АЛАСАНІЇ, іншого засновника і генерального продюсера Медіа-групи. До події причетна також іще одна людина “з команди ДАВТЯНА” - Сергій МАСЛОВ, який “керує готелем Харків” (де розміщується Медіа-група – УНІАН) і який “в нову міськраду пройшов за списками Партії регіонів і нині – член депутатської комісії з ЖКГ”, - пишуть автори повідомлення.

Вони зазначають, що журналісти запропонували засновнику підписати угоду про його невтручання в інформаційну політику колективу Медіа-групи. “Нами було запропоновано Олександрові ДАВТЯНУ, як одному з головних засновників, - говорить З.АЛАСАНІЯ, - підписати угоду про інформаційне невтручання – інакше кажучи, про невтручання у редакційну політику Медіа-групи, але до згоди ми так і не дійшли. Як результат – 46 заяв про звільнення”.

Пояснюючи, чому він не підписав угоди, О.ДАВТЯН зазначає, що пункти запропонованої йому угоди є несумісними. На його думку, і раніше втручання в роботу колективу з його боку практично не було. Лише інколи, зазначає він, “я - як керівник та власник – давав свої поради директору”.

З.АЛАСАНІЯ, зі свого боку, оцінює ситуацію як “цивілізоване розлучення” і висловлює переконання, що жоден із 46 працівників Медіа-групи “без роботи не залишиться”.