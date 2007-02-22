Рада провалила Огризка

Верховна Рада не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 196 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували за кандидатуру В.ОГРИЗКА в повному складі фракції КПУ, СПУ, фракція Партії регіонів.

Свої голоси “за” В.ОГРИЗКА віддали 77 народних депутатів із фракції «Наша Україна», 117 - із фракції БЮТ і двоє позафракційних.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламнту, зазначив, що тепер Президент України Віктор ЮЩЕНКО має внести нове подання про призначення міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.

19 лютого Постійний представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ заявив, що в разі, якщо ВР не підтримає кандидатуру В.ОГРИЗКА, то Президент може скористатися своїми конституційними повноваженнями і внести ту саму кандидатуру повторно.