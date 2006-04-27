”Барселона” не пустила ”Мілан” у фінал Ліги чемпіонів

1:0 – саме за такого рахунку розпочався сьогоднішній півфінал Ліги чемпіонів, в якому на арені “Камп Ноу” місцеві улюбленці з каталонської “Барселони” приймали італійський “Мілан”. Цю перевагу іспанська команда заробила ще тиждень тому, коли під час першого побачення з “червоно-чорними” змогла знітити трибуни “Сан Сіро”. “Винуватцем” тодішнього розчарування італійських уболівальників став Жюлі, який реалізував свій момент наприкінці поєдинку...

Однак попри це як Карло Анчелотті, так і його футболісти приїхали на Піренеї аж ніяк не з опущеною головою. Під час різноманітних перед матчевих інтерв’ю усі вони в один голос стверджували одне: позаду лише перший тайм протистояння, сьогодні клуб покаже зовсім іншу гру, принаймні, значно кращу, ніж минулого вівторка. Крім того, “Мілан” всерйоз налаштовувався будь – що вивезти з Каталонії перепустку до Парижа...

Саме “міланці” першими відкрили лік ударам по воротам один одного: на другій хвилині Кака, на якусь мить випередивши захисника, потурбував голкіпера господарів Вальдеса.

У відповідь Роналдіньо та Ето’О здійснюють два випади у бік останнього рубежу італійців, але з тим же “успіхом”: ситуацію чітко “читає” Діда.

В цілому, впродовж перших 25-ти хвилин бразильський голкіпер “Мілана” займався не накопиченням “сейвів”, а “профілактикою”: його зусилля втілювалися у перехопленні небезпечних передач суперника або ж у гру на випередження з Роналдіньо. Останній поривався вийти один на один зі співвітчизником, але той захопити себе зненацька не дозволив, швидко забравши м’яч.

По – справжньому проявити себе Діда зміг на 31-й хвилині, коли Белетті дещо несподівано ударив у правого флангу, але воротар зреагував не менш ефектно, ліквідувавши загрозу.

Наприкінці першої половини матчу непогані моменти як для себе створили футболісти “Мілана”, але спершу Інзагі не скористався пасом Гаттузо (відверто згаяв час), а потім здалеку спробував вдачу Зеєдорф, проте шкіряний просвистів вище воріт.

Останнім, чим встиг після цього відчалитися перший тайм, стала жовта картка, яку отримав гравець італійців Костакурта за порушення правил проти Ето’О.

Другі 45 хвилин розпочалися дещо жвавіше: зокрема, вже незабаром після поновлення гри у небезпечній близькості від Вальдеса опинився Андрій Шевченко, але пасом від Зеєдорфа він реалізувати не зміг...

“Барселона” на кілька хвилин фактично зачинила “Мілан” на його половині поля, але ненадовго: гості все ж проривають редути каталонців, ось тільки все завершується незрозумілими діями Інзагі. Форвард намагався знайти пасом свого партнера, але зробив його у вільну від “червоно-чорних” зону...

68 хвилина: Шевченко пробиває Вальдеса – гол? Ні, німецький арбітр зустрічі Маркус Мерк його не зараховує... виявляється, Андрій перед цим, на думку представника Феміди, порушував правила проти Пуйоля.

В цілому ж на середину другого тайму за ударами у отвір воріт “Барселона” значно переграє свого суперника – 8:1...

А потім був шанс у форварда господарів Генріка Ларсона: швед ефектно ввірвався у штрафний майданчик “червоно – чорних”, але Діда вкотре впевнено грає на останньому рубежі...

Певна сумбурність і нелогічність у комбінаційній грі “Мілана” ніяк не дозволяють його футболістам створити реально небезпечний момент біля воріт Вальдеса...

Отже, 0:0... як і напередодні на “Ель Мадригалі”, так і сьогодні на “Камп Ноу” повторні півфінальні поєдинки в Іспанії завершуються “сухими” нулями на табло. Вчора цей результат був на користь гостей, адже “Арсенал” приїхав на Піренеї з перевагою в один гол після першого поєдинку, а сьогодні подібний рахунок влаштував господарів.

Шевченко та “Мілан” не змогли втретє впродовж останніх чотирьох років потрапити до фіналу Ліги чемпіонів. Замість них за головний трофей турніру у Франції боротиметься “Барселона”.

”БАРСЕЛОНА” (ІСПАНІЯ) – “МІЛАН” (ІТАЛІЯ) – 0:0

“БАРСЕЛОНА”: Вальдес, Беллетті, Маркес, Пуйоль, ван Бронкхорст, Іньєста, Едмілсон, Деку, Жюлі (Ларсон 68), Ето`О, Роналдіньо

“МІЛАН”: Діда, Стам, Костакурта (Кафу 63), Каладзе, Сержиньо, Гаттузо (Руй Кошта 68), Пірло, Кака, Зеєдорф, Шевченко, Індзагі (Джилардіно 78)

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