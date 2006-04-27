Заарештовано керівника бюро «Аль-Джазіра» у Єгипті
09:42, 27 квітня 2006Політика
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через "брехню" про вибухи
Єгипетські власті заарештували керівника бюро катарського телеканалу "Аль-Джазіра" в Каїрі Хусейна Абделя ГАНІ.
Як повідомляє РІА «Новости», за даними самої "Аль-Джазіри", його звинувачують у "розповсюдженні хибної інформації" про події в курортному місті Дахаб.
У понеділок у Дахабі прогриміли три вибухи, жертвами яких стала 21 особа, ще 85 одержали поранення. Катарській телеканал, як і інші ЗМІ, передавав новини про цю подію.
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