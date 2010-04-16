Родичі Качинських - категорично проти перенесення похорону

Родичі загиблих в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії виступають категорично проти перенесення похорону з неділі, 18 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив міністр президентської канцелярії Яцек САСІН на прес-конференції, яку в прямому ефірі транслював телеканал TVN24.

"Воля родини президентської пари, аби за жодних обставин не переносити похорон", - сказав він.

Я.САСІН висловив сподівання, що погодні умовидозволять взяти участь у похороні міжнародним делегаціям.

Він також подякував властям Кракова за оперативну підготовку до похорону у неділю і нагадав, що жалобні заходи розпочнуться в суботу у Варшаві.