Російські геї проведуть заборонений парад у Москві

Російські геї обіцяють провести парад в столиці Росії, навіть якщо їм це заборонять робити власті міста.

Як повідомляє NEWSru.com, організатори московського гей-парада мають намір провести його в кінці травня навіть у разі відмови столичної влади санкціонувати цю акцію.

"Свою ходу ми плануємо провести 27 травня, у суботу, орієнтовно о 15:00 - відразу після закінчення конференції з нагоди Міжнародного дня протистояння гомофобії, яка пройде в московському Swiss-готелі", - повідомив керівник проекту GayRussia.ru Микола Алексєєв.

15 травня представники секс-меншинств збираються подати заявку на проведення ходи, не дивлячись на те, що раніше московський мер заявив, що не допустить такого параду в російській столиці, і був підтриманий лідерами і представниками всіх ведучих релігійних організацій Росії.

У своїй заявці організатори гей-парада збираються вказати маршрут по Мясницькій вулиці від Чистих ставків до Луб`янки. Проте у разі відмови від московських властей вони пройдуть поки що не обраним маршрутом від будівлі, в якій відбудеться міжнародна конференція.

За словами Алексєєва, учасники ходи не планують одягати яскраву, з викликом одяг, як це нерідко робиться в подібних випадках за кордоном. "У всіх країнах світу гей-паради спочатку затівалися як правозахисні ходи, тому ми збираємося просто пройти з гаслами і яскравими шестикольоровими прапорами, які символізують гей-товариство", - сказав він.