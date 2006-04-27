Литвин перебрався до Держдуми РФ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прибув до Санкт-Петербурга, де візьме участь в урочистому засіданні Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, присвяченому 100-річчю заснування Державної Думи Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН проведе зустрічі зі спікером Держдуми Федеральних Зборів РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ та головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ.

Крім того, В.ЛИТВИН візьме участь у засіданні керівників парламентських делегацій Міжпарламентської асамблеї СНД – членів Угоди про формування Єдиного економічного пнростору.