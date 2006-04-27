Коли почне працювати новий парламент

Новообраний склад українського парламенту, через затримку скликання якого вже почали хвилюватися українці, може приступати до роботи. Але коли це станеться? Яких процедур потрібно для цього дотриматися? З цими питаннями газета "Поступ" звернулася до Центральної виборчої комісії та народного депутата України Юрія Ключковського.

"Все буде добре, Верховна Рада збереться вчасно, - запевнив заступник голови ЦВК Микола Мельник. - Парламент повинні скликати не пізніше як на 30-й день з дня оголошення офіційних результатів виборів. А їх оголосили 10 квітня. Наголошую, не оприлюднили у ЗМІ, а оголосили. Отже, 10 травня нова Верховна Рада має зібратися".

- Однак чи встигнуть до того часу парламентарі вирішити необхідні організаційні питання?

"У законі про вибори до Верховної Ради є різночитання, - уточнює Юрій Ключковський, який, до речі, брав участь у засіданні ВАСУ. - У Конституції України сказано, що за початок відліку часу до скликання парламенту треба брати момент оголошення. Але у зв`язку із судовим процесом, що дуже затягнувся, цю публікація вийшла тільки 27 квітня. А закон дає 20 днів на те, щоби депутати зареєструвалися і дотрималися всіх вимог несумісності. Цей термін закінчиться лише 17 травня, і тільки після цього може бути скликана сесія".

- Що це за вимоги несумісності, про які Ви згадали?

- Кожна людина, котру обрали депутатом, для того, аби зареєструватися, повинна подати до Центральної виборчої комісії відповідні документи, які засвідчують, що він або вона вже не працює в іншому місці, не має іншого представницького мандата і не має корпоративних прав - не керує підприємством, не входить до наглядової ради тощо.

- А скликає першу сесію нового скликання теж ЦВК?

- Ні, для цього з новообраних депутатів створюють підготовчу групу. Вона перед початком сесії визначає сценарій відкриття сесії і дату першого засідання. Порядок денний першого засідання також визначає вона.

- Тож коли, на Вашу думку, може реально зібратися новий український парламент?

- У будь-якому разі провести перше засідання нової Верховної Ради до 10 травня нереально. Може так статися, що ще не всіх зареєструють, і сесію не зможуть відкрити за браком депутатів у сесійній залі. Гадаю, що у наступний після цього вівторок, 23 травня, - ймовірніший час, щоб розпочати роботу переобраного найвищого законодавчого органу країни.