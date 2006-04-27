Депутат Антоньєва потрапила в аварію

Вчора о 22.15 у Черкаській області автомобіль "Мерседес-Бенц-600", виконуючи маневр обгону автомобіля ВАЗ-21102, зіткнувся з ним боком і виїхав на зустірічну смугу, де зіткнувся з напівпричепом вантажівки “МАЗ”. Після цього “Мерседес” наїхав на тросове огородження.

Внаслідок ДТП водій та пасажирка “Мерседеса” депутат Верховної Ради України 4-го скликання Ганна АНТОНЬЄВА, отримали тілесні ушкодження, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.