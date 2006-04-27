На Харківщині намагалися підірвати суддю

У райцентрі Золочів Харківської області на подвір’ї приватного будинку, де мешкає суддя Золочівського району Валентин ЮРЕВИЧ, пролунав вибух.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, вибух стався сьогодні о 8.20. За попередніми неофіційними даними, розбито скло на вікнах. Жертв і поранених немає. На місце події виїхали підрозділи вибухо-технічної служби, а також представники правоохоронних органів.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у структурах міліції, прокуратури та МНС.