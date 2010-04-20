Тимошенко готується вийти в онлайн
10:52, 20 квітня 2010Політика
3493 0
Всі бажаючі можуть поставити запитання
Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО незабаром на своєму персональному сайті проведе онлайн-конференцію.
Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
Водночас, поки не уточнюється точна дата проведення Інтернет-спілкування, але всі бажаючі можуть поставити своє запитання лідеру опозиції.
Темою спілкування стане "Згортання демократії в Україні. Чи є шляхи протидії?".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter