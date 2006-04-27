Спецслужби повернули в Україну ”перевертня” Михайленка

26 квітня в київський аеропорт "Бориспіль" із США прибув літак, на борту якого в супроводі співробітників спецслужб перебував "один із головних фігурантів знаменитої справи "перевертнів", близький товариш і колега ватажка банди, Ігоря Гончарова по службі в УБОЗ Київської області, колишній майор міліції Леонід МИХАЙЛЕНКО".

Про це в номері за 27 квітня 2006 року повідомляє газета "Сегодня".

За інформацією видання, Л.МИХАЙЛЕНКО зник з поля зору українських правоохоронців у 2000 році і був оголошений в міжнародний розшук у зв`язку з підозрою в здійсненні в другій половині 90-х років ряду тяжких злочинів.