Найтаємничіший мільярдер у світі - українець

Британська газета "Financial Times" пише про підприємства, які контролював бізнесмен Дмитро Фірташ, якого назвали власником частки Raiffeisen в РосУкрЕнерго. Цитати зі статті "Український мільярдер, якого ніхто не знає" наводить "Українська правда":

"Сорокарічній українець Дмитро Фірташ, якого в середу назвали власником 45% РосУкрЕнерго, може виявитись найбільш таємним мільярдером у світі".

Видання відзначає, що "Фірташ ніколи не давав інтерв`ю, і дотепер ніколи не друкували його фотографій".

"Його ім`я часто з`являється в українській і російській пресі, яка ставить його поряд з РосУкрЕнерго та двома іншими трейдерами "Eural Trans Gas" та "Highrock Holdings", які більше не ведуть діяльності", - пише видання.

Газета розповіла, що в дев`яності роки Фірташ та його дружина Марія побудували декілька невеликих компаній в їхньому місті Чернівці. "Найбільшою з них була "Кміл", яка займалась автомобільними перевезеннями, торгувала різним товаром та виробляла упаковану їжу".

"Вони також мали будинок в Берліні та були співвласниками Німецької компанії, що займалась автомобільними перевезеннями, MDF Transspedition, з якої вони пішли в 2000 році", - пише видання.

"Доля Фірташа кардинально змінилась в 2001 році, коли він став директором зареєстрованої на Кіпрі компанії "Highrock Holdings", що розташувалась у відреставрованій офісній будівлі на відомому Новому Арбаті в Москві", - пише газета.

Компанія виконувала роль агента по бартеру між українською державною компанією Нафтогаз та Туркменістаном.

Через два роки кар`єра Фірташа зробила новий скачок, коли зареєстрована в Угорщині "Eural Trans Gas" підписала ексклюзивні контракти на поставки туркменського газу в Україну.

Після того, як РосУкрЕнерго перебрало на себе ці контракти в 2005 році, Eural зізналась, що основним власником цієї кампанії був Фірташ, пише видання.

Місцева преса також називала Фірташа власником трьох українських хімічних заводів: "Кримська сода", "Кримський Тітан" та "Рівнеазот", зазначає газета.