Майбах покійного Кирпи знайшов господаря

«Укрзалізниця» не змогла продати скандальний автомобіль Майбах, який належав екс-глави відомства Георгія Кирпи. Про це в інтерв`ю журналістам заявив колишній міністр транспорту і зв`язку, голова Запорізької облдержадміністрації Євген Червоненко у четвер, передає кореспондент «proUA».

«Не продали його. Немає покупця», – сказав він. Червоненко відзначив, що Майбах не вдалося продати через бажання «Укрзалізниці» отримати за автомобіль «справедливу» ціну. «Але на скільки мені відомо, тепер його (Майбах – proUA) вже ніхто не продає і на нім їздить нинішній керівник «Укрзалізниці» (Василь Гладких – proUA)».