Угода щодо ЧФ знизить ризики проросійського сепаратизму в Криму

Підписана 21 квітня угода про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі може знизити ризики проросійського сепаратизму в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Є один певний виграш - внутрішньополітичний. Він полягає в тому, що, як це не парадоксально, але ця угода із збереженням Чорноморського флоту на території України значною мірою зменшує ризики проросійського сепаратизму в Криму», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він зазначив, що під час президентства Віктора ЮЩЕНКА у Криму зростали проросійські сепаратистські настрої. Зокрема, у зв’язку з тим, що колишній Президент наполягав на виведенні Чорноморського флоту РФ із Севастополя.

Водночас політолог зазначив, що ще невідомо про деталі підписаної вчора угоди. Також немає інформації про те, як готувалися ці угоди. Разом з тим він не виключив спробу зірвати ратифікацію підписаної угоди у Верховній Раді України, що може призвести до парламентської кризи.