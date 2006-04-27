Ахметов не проти коаліції з «НУ» і посилає до екстрасенсів

Політрада Партії регіонів, що відбулася сьогодні в Києві, ухвалила рішення про ведення переговорів про формування парламентської коаліції з усіма без виключення політичними силами, що пройшли до парламенту. Про це, як передає кореспондент «Главреда», заявив по завершенню Політради №7 у списку «Регіонів» Рінат Ахметов.

«Головне для нас – не розподіл посад, а розмова про цінності», - сказав він.

Він відмовився давати більш розгорнені коментарі. Кажучи про можливість коаліції з «Нашою Україною», Ахметов заявив: «Ми ухвалили рішення про переговори, а буде це (коаліція з «НУ» – Ред.) або не буде – це треба звертатися до екстрасенсів».